Brambati: “Allegri sa che la sfida con la Roma è determinante se vogliono tornare in corsa”

Il procuratore ha parlato

redazionejuvenews

Massimo Brambati, procuratore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti tra cui la prossima partita della Juventuscontro la Roma all'Allianz Stadium: "Mourinho è stato bravissimo a togliere pressioni alla squadra. Secondo me ha fatto un passo importante nella comunicazione, però la Juventus è a una svolta e lo sarà fino alla fine, finché non avrà recuperato il gap in classifica sulle altre e salirà in classifica in maniera definitiva. Allegri sa bene che i bonus sono finiti e anche la sfida con la Roma è determinante se vogliono tornare in corsa, anche solo per la Champions. La Roma ha preso Mourinho per fare il salto definitivo, la crescita se l'aspettano tutti, ovviamente.

Pallone d'Oro? Se è per il comportamento in campo tenuto lo darei a Kjaer del Milan, ma il trofeo lo si dà per motivazioni tecniche. E allora lo darei a Donnarumma, visto che l'Italia ha vinto grazie a lui, è un top portiere assoluto, e poi per la carriera a Chiellini. Anche grazie a lui e al suo temperamento l'Italia è diventata campione d'Europa, è un giocatore totale, l'ultimo vero difensore che c'è in circolazione.

Nazionali in Lazio-Inter? Non si spostano le partite per far rientrare i Nazionali in tempo. E' successo già con Napoli-Juventus, con i bianconeri che rinunciarono a diversi titolari ma nessuno si lamentò. Dopo il brutto stop con il Bologna, credo si ripresenti un test importantissimo di crescita per la Lazio. Vorrei capire a che punto è questa Lazio. Se convocherei Lautaro che torna venerdì? L'errore che ha fatto Allegri contro il Napoli, quando non ha convocato neanche un sudamericano. Io li avrei portati tutti, poi avrei parlato a uno a uno per capire come si sentivano e capire chi schierare o meno. Anche solo la presenza ha un significato psicologico per le eventuali riserve".