Bonucci scherza con Martina: “La mollica di pane è diventata una pagnotta”

Il difensore bianconero ha postato una foto sui social

Inutile dire che questo post è spopolato sul web ed è diventato un motivo di orgoglio in piu per tutto il popolo della nostra nazione, oltre ai tifosi juventini che li idolatravano ancora prima di salire sul tetto d'Europa. Ma quello che senza ombra di dubbio ha messo a tacere tutti piu di chiunque altro è stato il difensore della Juve Leonardo Bonucci, autore di un Europeo magistrale che lo ha catapultato nella top 11 della lista UEFA.

Intanto, proprio il difensore viterbese continua a far ridere i suoi fan e per farlo ha usato un'altra volta la via dei social ma questa volta, con la partecipazione straordinaria della sua compagna Martina Maccari. L'autore del gol all'Inghilterra ha infatti postato una storia che immortala la coppia nel letto del resort dove stanno trascorrendo le loro vacanze, scherzandoci su cosi: "Mollica, piu mollica, piu mollica è diventata una pagnotta di pane. E concilia il sonno". Il riferimento va chiaramente alla storia pubblicata dalla sua compagna qualche giorno prima della finale di Londra, in cui scrisse: "Dopo un mese anche una mollica di pane diventa erotica". Ora che l'attesa è finita e la famiglia è ricongiunta potranno gustarsi al meglio questi ultimi giorni di vacanza, piatti di pasta a parte.