Bonucci: “Con più lucidità avremmo potuto vincere”

Al termine della partita pareggiata in casa 1-1 dalla Juventus contro il Bologna, il difensore bianconero ha parlato ai microfoni di Dazn.

Al termine della gara pareggiata 1-1 dalla Juventus contro il Bologna , Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Dazn. Quello dell'Allianz Stadium è stato un finale emotivo e rovente: "Abbiamo cercato di spingere in avanti per mettere pressione e il gol del pari è arrivato. Poi con più lucidità potevamo fare il secondo gol, vista la loro inferiorità numerica . Peccato , perché portare a casa i 3 punti ci avrebbe dato tanto".

Le impressioni sull'episodio del rigore non concesso ai bianconeri: " A noi dal campo sembrava dentro, poi abbiamo la Var che permette di identificare il punto esatto e ci è stata data la punizione fuori area".

La Juve quest'anno ha fatto più fatica del solito in casa: "Quando giochi alla Juventus la pressione c'è sempre, dentro e fuori dal campo. E' chiaro che a volte ci serve l'apporto del pubblico per raggiungere i risultati, ed è quello che chiediamo ai nostri tifosi ora che c'è la capienza al 100%. Oggi purtroppo non siamo riusciti a portare a casa la vittoria".