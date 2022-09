Bonini: “Juve, la responsabilità è anche dei giocatori, non solo di Allegri”

Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "E' stata data fiducia ad Allegri, ma le responsabilità sono anche dei giocatori. Ora sta a loro credere in quello che dice l'allenatore, è questa la cosa importante. Purtroppo la pausa per le nazionali non potrà essere di molto aiuto, perché a Torino sono rimasti in pochi e torneranno tutti a ridosso della sfida col Bologna. Quindi non c'è il tempo materiale per lavorare, per questo il mister dovrà esser bravo per dare nuovamente l'entusiasmo".