Birindelli sulla lotta Scudetto: “La Juve favorita su tutte”

TORINO – Questa sera la Juventus torna finalmente in campo, in quella che potrebbe essere una delle partite più decisive di tutta la stagione. I bianconeri di Andrea Pirlo, infatti, se la vedranno sul campo dello stadio San Siro di Milano contro l’Inter di Antonio Conte. Il Derby d’Italia di oggi sarà valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e sarà importantissimo per entrambe le squadre nella loro corsa al titolo. Al momento, l’Inter è seconda a 3 punti dal Milan capolista, mentre la Juve è a 7 punti dai rossoneri e a 4 dai nerazzurri. Tuttavia, la Vecchia Signora deve ancora recuperare la gara contro il Napoli, che potrebbe regalarle dei punti fondamentali.

Della lotta Scudetto, che quest’anno sembra essere molto più competitiva rispetto alle stagioni passate, ha voluto parlare un ex giocatore della Juve. Si tratta di Alessandro Birindelli, esterno destro che ha vestito la maglia bianconera dal 1997 al 2008, collezionando 305 presenze e 7 gol. Intervenuto ai microfoni di Radio 1, l’ex calciatore, che vanta anche 6 presenze con la maglia della Nazionale Italiana, ha detto la sua sulla corsa per il titolo in questa stagione. Parlando delle varie contendenti, ha anche indicato quella che secondo lui è la favorita-

Ecco, dunque, le parole di Alessandro Birindelli: "Per quanto riguarda la corsa allo Scudetto credo che, a lungo andare, i veri valori tecnici faranno la differenza. Secondo me, solamente la Juventus può perdere questo campionato. Certo, il Milan sta facendo una stagione fantastica, l'Inter è una squadra molto forte, il Napoli ha moltissimi giocatori di talento e l'Atalanta è tra le più pericolose in assoluto. Tuttavia, la Juve è sempre la favorita su tutte".