Birindelli: “Voto alla stagione della Juve? Merita un 6. Su Allegri…”

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Voto all'annata? Gli dò 6, perché mettendo dentro tutto, tutte le situazioni e le problematiche che ci sono state per quanto riguarda infortuni e penalizzazioni, riuscire a piazzarsi in Europa è stata una bella zampata. Dà un po’ di fiato e un po’ di positività ad un’annata in chiaroscuro.