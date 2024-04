Bezzi: “Juve? Io salvo Allegri, i bianconeri devono ripartire da lui”

Gianni Bezzi, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Io salvo Allegri, la Juventus deve ripartire dal direttore sportivo e ha bisogno di ripartire da un allenatore come lui. Nel caso in cui Giuntoli e la società gli mettessero a disposizione una squadra perfetta per lui non mi priverei delle garanzie, mettiamola così. Guardate il Milan, che ha mandato via Maldini e il risultato si è visto, quello di oggi è il risultato del Milan senza Maldini. Se la Juve porta a casa Coppa Italia e Champions League ne esce benissimo. Guardate il Milan, senza Maldini ha un baraccone senza nessun uomo di carisma. Maldini e Massara erano personaggi centrali che tutte le società dovrebbero avere. La stessa cosa alla Lazio dopo l'addio di Tare e Peruzzi".