Bastoni: “Da piccolo tifavo Juve, galvanizzati da questa sfida”

Le parole del difensore dello Spezia

La Juventus scenderà in campo domani contro lo Spezia, nella partita valevole per la quinta giornata di campionato. I bianconeri dovranno vincere per trovare i primi tre punti della stagione in Serie A, con un classifica che li vede al penultimo posto a sole due lunghezze. Il difensore dello Spezia Simone Bastoni, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport ai quali ha presentato la partita di domani: "Il mio ruolo preferito resta quello di terzino sinistro, ma quando l’allenatore mi piazza a centrocampo non ci sono problemi. Fin da ragazzino ho cambiato tanti ruoli. All’inizio da professionista ho fatto la mezzala, a Trapani Calori mi ha piazzato come quinto di sinistra nel 3-5-2. E poi Italiano mi ha inquadrato come terzino sinistro".