Barzagli dice la sua sul rinnovo di Dybala

L'ex giocatore ha parlato

redazionejuvenews

Andrea Barzagli, ex giocatore della Juve, ha parlato durante il "sunday night square" di DAZN circa la situazione dell'eventuale rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Le sue parole: "Dybala, non c'è dubbio, è rimasto punzecchiato da qualcuno della dirigenza bianconera ed ancora non gli è andata giù. Quella del rinnovo di contratto è una questione importantissima da risolvere, ma non sarà facile sia per Paulo che per la dirigenza venirsi incontro per l'ultima volta ed ufficializzare questo rinnovo che sarebbe molto importante per i bianconeri.

La Juve oggi si trova a un bivio importante: deve decidere se puntare su Dybala che diventerà il futuro capitano o non puntarci più, queste sono le due possibilità sul tavolo. Sono praticamente due anni che si parla del rinnovo di Dybala: l’anno scorso c’è stato il Covid che ha creato problemi finanziari ad un po' tutte le squadre di Serie A, poi ci sono stati cambi di allenatore e annate difficili sia per lui singolarmente sia per la squadra in generale e questo sicuramente non ha giovato sulle finanze del club e sull'armonia generale della società. Quest’anno doveva essere quello della svolta per Dybala e per la Juventus: tutti si aspettavano di fare meglio, è cambiata anche la dirigenza con Arrivabene e Cherubini ma ci sono ancora difficoltà che si vedono e sono evidenti ancora oggi.

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, Dybala doveva essere la star della Juve. Ma sia per via dei suoi infortuni, sia per la situazione di classifica e l'inseguimento alla Champions, sono venuti i primi dubbi circa il suo rinnovo di contratto. La Juve sa che è finito un ciclo e deve rinnovarsi. Dybala è un calciatore straordinario: io non lo metto in dubbio. Ma come tutti noi è fatto di carne. Talvolta, come l'altra sera, sarebbe meglio non rispondere".