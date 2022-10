Bagni: “Juventus, Inter e Milan dovevano dominare il campionato…”

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha detto la sua sulla classifica di Serie A, parlando anche della Juventus e di Paulo Dybala.

redazionejuvenews

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: "Juventus, Inter e Milan sembravano le padroni, in ordine sparso, dei primi tre posti. Sbagliato. La Juventus ha dieci punti dal Napoli, è stata sfortunata perché ha avuto modo di perdere i giocatori per la svolta, recupererà, ci mancherebbe, ma intanto è lì. E l’Inter sta a 8, stesso discorso, anche se c’è una forza diversa, ora ripresenta Lukaku".

Sul Napoli: "Mi sento di consigliare Boniface dell'Union Saint Gilloise, diventerà un grandissimo campione. Si tratta di un classe 2000. Può fare al caso del Napoli e delle big. Un anno fa volevo avere Kvaratskhelia tra i miei assistiti, avevo già capito le sue grandi qualità ancor prima che in molti si accorgessero di lui. Purtroppo non sono riuscito a diventare il suo procuratore. Credetemi però che il georgiano è destinato a diventare un grandissimo campione. Un fenomeno di livello mondiale nei prossimi anni. Ci sta facendo vedere delle cose incredibili in serie A".

Su Dybala: "Ma non penso abbia l’organico per essere inserita tra quelle che si dovrebbero/dovranno giocare lo scudetto. Se Mourinho la riporterà in Champions, sarà giusto preparargli un Monumento. Già ne meriterebbe uno, per quello che ha realizzato nella sua prima stagione: la Conference è un successo che ti dà la possibilità di cominciare a vincere. E poi lui ha rigenerato un ambiente. Ha sollevato, come fece a Milano, il club dalle responsabilità, assumendosele in primissima persona".