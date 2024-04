Atalanta, De Roon: “Possiamo battere anche la Juventus”

Intervistato a Sky Sport, Marten De Roon ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Nell'ultima sfida per la conquista del trofeo, i nerazzurri dovranno vedersela contro la Juventus. Ecco le parole del centrocampista: "C'è tanta soddisfazione, è stata una grande festa. Per noi queste ultime settimane sono state bellissime. Questi risultati ci danno energia, giochiamo tanto ma andare in finale ti dà energie in più. Stiamo trovando tanti gol, questo è fondamentale per vincere. Oggi ne abbiamo segnati quattro, potevamo farne anche di più. Nel primo tempo è stata una partita sporca, nel secondo tempo dopo l'espulsione abbiamo provato a cercare il gol e abbiamo fatto una grande partita. Speriamo sia la volta buona, vogliamo portare tutta Bergamo a Roma. Dobbiamo crederci, se siamo stati in grado di battere il Liverpool, possiamo battere anche la Juventus. Andiamo a Roma con tanta fiducia".