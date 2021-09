Arthur, presto il brasiliano a disposizione di Allegri

Procede il recupero dopo l'intervento

La Juventus ha iniziato la stagione in sordina, conquistando appena cinque punti in altrettante partite: la prima giornata di campionato ha visto i bianconeri farsi rimontare dallo 0-2 al 2-2 dall'Udinese, per poi perdere in casa contro lo Spezia e anche al Maradona contro il Napoli. Dopo la sfida con i partenopei è arrivata quella contro il Milan, finita per 1-1 tra le mura dello Stadium. Mercoledì è finalmente arrivata la prima vittoria in campionato, con ala squadra di Allegri che si è imposta per 2-3 sul campo dello Spezia. Nella partita di domani contro la Sampdoria la Juventus cercherà quindi la prima vittoria stagionale, per prepararsi al meglio alla seconda giornata della fase a gironi della Champions League che la vedrà impegnata contro il Chelsea campione d'Europa in carica.