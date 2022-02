Andreazzoli: “Orgoglioso della prestazione dell’Empoli contro la Juve”

Il tecnico dell'Empoli ha parlato

Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Juventus : " La prestazione contro la Juve mi fa sorridere ed essere orgoglioso dei miei ragazzi. Avevo chiesto di ripetere il primo tempo e lo hanno fatto poi gli episodi non sono favorevoli, ci stiamo abituando . Abbiamo la convinzione del "si può fare" anche con chi è più dotato di noi. Abbiamo segnato il doppio delle reti di chi è nella nostra fascia. A me interessa che la squadra si esprima. Sono consapevole delle difficoltà che ci aspettano ma affronteremo tutte le sfide con lo stesso piglio con cui abbiamo affrontato la Juventus.

Non voglio giudicare gli episodi, mi fido ciecamente degli arbitri e di chi opera. L'importante è migliorare la qualità del gioco, mi sembra che, mi si passi il termine, si fa un po' di casino a volte. Questa squadra ha interpretato pochissime partite al di sotto delle sue possibilità. Di solito riusciamo ad esprimere il massimo non è sempre detto sia vincente. Mi pare evidente che i gol subiti siano tanti ma è altrettanto innegabile che l'Empoli abbia giocato una partita enorme contro una squadra molto attrezzata. Chiaramente quando ci si scontra con una qualità del genere, non si può sperare di non pagare il non ottenere ciò che si crea.