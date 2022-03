Le nozze di Andrea Pirlo: il coronamento di un amore

L'ex allenatore della Juventus si è sposato sabato scorso con la compagna Valentina Baldini, dopo otto anni insieme e i due gemelli del 2017.

redazionejuvenews

Di coppe in bacheca e medaglie al collo ne ha avute tante. Ora però è arrivato anche il secondo anello al dito. Andrea Pirlo infatti sabato si è sposato in seconde nozze con la sua compagna Valentina Baldini, immobiliarista torinese 44enne. I due ormai sono una coppia consolidata e nel 2017 hanno avuto i due gemelliLeonardo e Tommaso, nati a New York. Il rito si è tenuto in municipio, officiato da Mimmo Portas, leader dei Moderati, e si è conclusa con una poesia di Neruda. L'ex allenatore e giocatore della Juventus indossava un classico abito scuro, con cravatta e camicia bianca, mentre la sposa, con un sorriso raggiante, aveva un abito color crema, come i fiori del suo bouquet.

Un secondo matrimonio, come si diceva. Pirlo infatti è stato legato dal 2001 al 2014 a Deborah Roversi, dalla quale ha avuto i suoi primi due figli, Niccolò e Angela. Poi la brusca separazione, non senza polemiche. In una intervista poi la Roversi aveva fatto intendere che c'erano stati problemi con il mantenimento. Inoltre aveva raccontato che, durante gli anni della loro unione, si era completamente annullata, per le difficoltà di stare vicino a un uomo famoso come lui. La vicenda poi si era conclusa con un accordo consensuale e un assegno da 55 mila euro al mese.

Nello stesso periodo però l'ex centrocampista bianconero aveva conosciuto la sua Valentina al Golf Club di Torino. Un vero e proprio colpo di fulmine e 8 anni d'amore, coronati con il grande passo. Una storia solida, che ha visto la Baldini entrare in scena anche nei momenti difficili della seconda carriera di Pirlo, quella da allenatore. Quando lui sedeva sulla panchina della Juventus infatti, Federico Bernardeschi aveva criticato il tecnico per il suo poco utilizzo e lei aveva difeso a spada tratta il compagno su Instagram. Nel weekend la cerimonia e poi la grande festa con parenti, amici ed ex compagni di squadra di lui. Tra gli altri, erano presenti Massimo Ambrosini e Ignazio Abate, con cui ha condiviso gli anni al Milan. Un altro traguardo importante della vita, in attesa di ritrovare una panchina da cui riprendere l'avventura interrotta in bianconero.