Anche Ramsey positivo: il comunicato del club

Il centrocampista gallese è risultato positivo al Coronavirus.

La Juve è ancora in festa dopo l'incredibile vittoria di ieri sera sul campo dell'Olimpico contro la Roma di Josè Mourino che, prima si era portata in vantaggio per 3-1, poi si è vista rimontare e sorpassare in soli 7 minuti. Come se non bastasse, a mantenere il cuore in tachicardia dei 35.000 presenti sugli spalti ci hanno pensato Lorenzo Pellegrini e Szczesny, protagonisti rispettivamente in negativo e in positivo per le loro squadre, con il primo che ha calciato un rigore sul risultato di 3-4 e con il polacco, che lo ha neutralizzato come fatto all'andata, quella volta dal dischetto c'era Veretout.