Ancelotti su Kean: “Se deciderà di tornare, sarà il benvenuto”

TORINO – Un avvio di stagione incredibile quello di Moise Kean, eccellente prodotto del settore giovanile della Juventus. Con la maglia del Paris Saint Germain, squadra in cui si è trasferito in prestito nell’ultima sessione di calciomercato, l’attaccante classe 2000 ha già totalizzato 18 presenze e 11 reti, tra Ligue 1 e Champions League. Una prima metà di stagione molto al di sopra delle aspettative, vista anche l’agguerrita concorrenza nel fronte offensivo dei parigini. Oltre a lui, infatti, la squadra ora affidata a Mauricio Pochettino può contare su giocatori del calibro di Neymar, Mbappé e Icardi. Nonostante questi grandi nomi, però, l’attaccante è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, risultando anche decisivo in alcune partite.

Il suo cartellino è di proprietà dell’Everton, che lo ha acquistato dalla Juve nell’estate del 2019 per 30 milioni di euro. Con la maglia del club di Liverpool, però, non ha inciso molto, totalizzando solo 37 presenze e 4 reti: per questo, si è trasferito in ottobre a titolo temporaneo. Dopo le ottimi prestazioni di questa prima metà della stagione, tuttavia, è tornato a parlare di lui Carlo Ancelotti, l’allenatore dei Toffees, che a Sky Sports UK ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sul futuro di Kean.

Ecco le parole di Carlo Ancelotti: "Moise sta vivendo un momento magico, in cui sta facendo molte reti e sta dimostrando chi è. Al momento è un giocatore dell'Everton e a fine stagione tornerà qui da noi, ma dobbiamo valutare la sua volontà, perché i calciatori non sono macchine. Se desidera tornare in Inghilterra, noi saremo felici di accoglierlo; se, però, vuole rimanere al PSG, dovremo trovare un accordo con loro. Infatti, non voglio allenare un giocatore che non sia contento di stare con noi. Per questo, se deciderà di tornare, sarà il benvenuto".