Allegri nel mirino: su di lui segnalazioni sospette riguardanti il gioco d’azzardo

L'allenatore bianconero è stato messo nel mirino da Bankitalia

Il clima di entusiasmo e di ilarità che si manifesta in casa Juve per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri potrebbe essere bruscamente minacciato dalle ultime vicende emerse riguardanti l'allenatore livornese. Stando a quanto riportato da il quotidiano La Verità infatti, sarebbe stata aperta un'indagine nei confronti di una società maltese di scommesse sportive, indagata per truffa aggravata, evasione e rapporti con la 'ndrangheta'. Ma scendiamo nel dettaglio e andiamo a vedere quale sarebbe il ruolo del tecnico bianconero, messo nel mirino da Bankitalia che lo accusa di aver speso oltre 350.000 euro in alcuni casinò all'estero. Ma c'è di piu, tra il luglio 2018 e l'agosto del 2019 Allegri ha fatto acquisti con la carta per una cifra vicina al mezzo milione di euro e gli esperti delle istituzioni hanno definito gli importi accreditati come frutto di possibili vincite. Secondo le conclusioni dei risk manager, tale modalità di utilizzo della singola carta, non rispecchierebbe le adeguate modalità di pagamento. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, intanto vediamo come uscirà mister Allegri da questa situazione districata.