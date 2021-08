Allegri: “Juve con lo spirito giusto. Scudetto obiettivo, Champions desiderio”

L'allenatore della Juventus dopo l'amichevole

La Juventus batte l'Atalanta per 3-1 nell'ultimo test dell'estate. Al termine dell'amichevole, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "È stato un bellissimo test, contro un'ottima Atalanta. Ci hanno creato delle difficoltà, ma noi abbiamo difeso bene. In alcuni tratti della partita probabilmente abbiamo subito un po' troppo. Quello che mi interessa di questa partita è lo spirito, il sacrificio".

.Su Cristiano Ronaldo: "Era in programma di fargli fare 60' e ne ha fatti 65. In alcune occasioni ha gestito molto bene il pallone. Sta lavorando bene, è sereno e per noi sarà un valore aggiunto".

Sulla Champions: "La Juventus quest'anno ha come obiettivo vincere il campionato e non sarà semplice. La Champions per noi deve essere un desiderio, perché è troppo legata agli episodi: l'anno scorso il Chelsea non era favorito e ha vinto. Stasera i ragazzi hanno dato una buona risposta sul piano emotivo e caratteriale, che è quello che deve contraddistinguere la Juventus".