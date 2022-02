Allegri: “Il ritorno sarà una finale e dobbiamo vincere”

Il tecnico ha parlato

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il match contro il Villarreal in Champions League: "Il gol del Villarreal? L'errore è stato decisivo e venivamo da una azione che ci stava un fallo per noi su Vlahovic e poi c'è stata una disattenzione perché eravamo tutti fermi. Rabiot non è scappato e bisognava essere più bravi. La squadra ha fatto una buona partita nel complesso, qui non è mai semplice. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni ed il portiere è stato bravo su Vlahovic. Ritorno? Ora il ritorno è una finale e dobbiamo vincere perché la regola del gol in trasferta non c'è più. Vlahovic? Giocare contro Albiol non era semplice, è stato bravo così come Morata. Giocare un ottavo di finale di Champions League non è facile e le cose bisogna farle un passetto alla volta e ci vuole molta calma. La partita andava giocata in questo modo, nel secondo tempo avevamo la partita in pugno. Quando diventiamo bellini ci perdiamo un po' e manchiamo di aggressività. Step definitivo? Non è questione di step, bisogna conoscerci meglio. Ad esempio Zakaria deve imparare alcuni automatismi della squadra. Ora abbiamo il campionato e pensare ad Empoli, McKennie come sta? Speriamo non sia niente di grave e lo porteranno a fare un controllo al piede".