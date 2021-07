Alle 14:30 Andrea Agnelli in conferenza stampa

Il Presidente della Juventus, insieme a Pavel Nedved presenta la nuova area sportiva

Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli, insieme al Vicepresidente Pavel Nedved, parlano in conferenza stampa per presentare la nuova area sportiva: Federico Cherubini, nuovo direttore sportivo, e Maurizio Arrivabene, nuovo amministratore delegato, vengono presentati dal numero uno del club, in diretta dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.