Alice Campello sfoggia un vestito particolare per la prima di campionato

La compagna dello spagnolo ha postato una foto sui social

Dopo gli anticipi di ieri, oggi tocca alla Juve rispondere alle vittorie di Inter e Lazio e per farlo, dovrà espugnare il campo della Dacia Arena, dove sta sfidando l'Udinese in questi istanti. A far rumore è stata la scelta dell'esclusione dagli undici titolari di Cristiano Ronaldo che, si accomoda cosi in panchina accanto ad un'altro volto illustre, vale a dire quello di Federico Chiesa. Al loro posto, spazio rispettivamente ad Alvaro Morata e Federico Bernardeschi, entrambi in cerca di riscatto e di prestazioni sontuose da mettere in difficoltà mister Allegri da qui al termine della stagione.