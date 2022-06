Ahn: “Si parla ancora di Moreno, nel 2002 fu una vittoria meritata”

Il Mondiale del 2002 per l' Italia è ancora un ricordo amaro, per l'eliminazione contro la Corea del Sud. Ahn Jung-hwan , autore del gol che fece fuori gli Azzurri , è tornato a parlare, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Secondo lui fu una vittoria meritata: "Ho gli stessi ricordi di vent’anni fa. È stata una partita speciale per me e per il mio Paese . Nessuno credeva che potessimo riuscire a battere l’Italia. Dopo tutto questo tempo, si parla ancora delle decisioni arbitrali, ma credo basti guardare la preparazione che avevamo, il nostro modo di giocare. L'allora ct Hiddink ci aveva reso una squadra forte sia fisicamente sia psicologicamente . Non avevamo paura di nessuno. Se quella vittoria fu meritata? Sì, basta guardare i risultati della mia nazionale nelle amichevoli prima del Mondiale 2002. Abbiamo perso solo due sfide su otto, contro Uruguay e Francia . Sentivamo di essere la grande sorpresa della competizione".

Quel gol però gli costò la Serie A: "Fui costretto ad andarmene. Gaucci annunciò che non mi avrebbero più pagato lo stipendio. Disse che avevo rovinato il calcio italiano con quel gol. Nonostante tutto, non ho rimpianti. Oggi a tutti gli italiani dico, non odiatemi più, per favore. Come giocatore della Corea ho solo combattuto per il mio Paese, senza voler colpire nessuno. In Italia mi sono trovato benissimo e ho sempre lavorato più duramente degli altri. Volevo soltanto ripagare la fiducia dei miei tifosi con quel gol al Mondiale contro gli azzurri".