Agnelli: “Senza le inglesi impossibile continuare e fare un torneo in sei”

Il presidente ha parlato a Reuters

Continuano ad arrivare voci sulla Superlega, che dopo sole 48 ore rischia di sfaldarsi. Dopo l'addio delle squadre inglesi nella notte, anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, vicepresidente della neonata associazione, sembra essersi arreso. Il numero uno bianconero avrebbe infatti parlato a Reuters in questi termini: "Voglio essere franco e onesto, non penso che il progetto possa continuare con 5 o 6 squadre. Non parlerei tanto di dove è andato questo progetto, piuttosto del fatto che resto convinto della sua bellezza, del valore che si sarebbe sviluppato a piramide, della creazione della più bella competizione al mondo ma evidentemente non sarà così. Voglio dire che non credo che il progetto possa andare avanti".