Ag. Rugani: “Sta bene qui e la Juve è soddisfatta di lui”

L'agente del difensore bianconero ha parlato del suo futuro.

In attesa che il campionato riprenda, in casa Juve le attenzioni maggiori sono rivolte alle trattative di mercato gia avanzate, con la speranza di poterle chiudere nella sessione di gennaio. Inutile dire che gli obiettivi sono molti e su vari fronti, con centrocampo e attacco che hanno bisogno di alcuni ritocchi.

Ma per acquistare, bisogna anche cedere. In tal senso, molti sono i probabili partenti e fra tutti spicca il nome di Aaron Ramsey. Chi sembra invece destinato a restare all'ombra della Mole è il difensore Daniele Rugani . Sul suo futuro è intervenuto anche il suo agente Davide Torchia, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Italsportpress.

"Daniele sta bene e la Juventus è soddisfatta di lui. E’ stato chiamato in causa contro la Fiorentina, ha risposto presente e si trova bene con Allegri. Per cui, fin qui, bilancio positivo. Daniele è un calciatore della Juventus, la risposta è molto semplice. Qualche anno fa i calciatori di qualità importante, che andavano in scadenza, erano pochi. Adesso invece sono di più. Pure alcuni di club importanti. La verità sta sempre nel mezzo”.