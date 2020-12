Ag. Jorginho: “Vorrebbe tornare in Italia un giorno. Emerson Palmieri? Aveva un accordo con la Juve”

TORINO- Con l’arrivo del 2021 oltre al campionato, che riprenderà il prossimo 3 Gennaio, si riaprirà anche la finestra di mercato invernale. La Juventus, come indicato anche da Andrea Pirlo nelle scorse settimane, ha bisogno di rinforzi per una rosa che, fin qui, ha mostrato di avere ancora diverse lacune per puntare al decimo scudetto consecutivo. Diverse le zone di campo da rinforzare, tra cui il centrocampo (che manca di un regista) e la fascia sinistra (dove probabilmente Frabotta verrà ceduto in prestito e il solo Alex Sandro non basta). Tornano quindi a farsi vive le voci di un interesse bianconero nei confronti di Emerson Palmieri e Jorginho, giocatori non esattamente centrali nel progetto tecnico di Frank Lampard al Chelsea. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Joao Santos, procuratore dei due italo-brasiliani, ha parlato della loro situazione, svelando anche un retroscena riguardante proprio al Vecchia Signora:

“Per Jorge il 2020 è stato sicuramente un’ottima annata sia con il club che con la maglia della Nazionale italiana. La prossima estate ci sarà l’Europeo e il ragazzo ha l’obiettivo di fare molto bene nel torneo con l’Italia. Per quanto riguarda il Chelsea, al momento la squadra non è sicuramente messa benissimo in classifica. Si tratta però di una formazione molto giovane, che ha bisogno di tempo per trovare una propria identità. Futuro? Ha ancora un contratto di due anni con il Chelsea, ma sicuramente gli farebbe piacere tornare in Italia alla scadenza. Ermerson Palmieri? E’ molto amico di Jorginho. So che a Giugno aveva raggiunto un accordo con la Juventus, poi non se ne è fatto più nulla. Napoli? Al momento non so nulla. Vedremo poi se accadrà qualcosa in occasione del prossimo mercato estivo”.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<