Adani: “Non basta una Coppa Italia per salvare la stagione della Juve”

La stagione della Juve non è stata quella che i tifosi bianconeri si sarebbero aspettati. Prima la lotta con l'Inter per lo scudetto, poi la sconfitta contro i nerazzurri, la crisi e il ritmo da squadra in zona retrocessione. I bianconeri restano però in lotta per i due obiettivi stagionali: conquistare la Coppa Italia e qualificarsi alla prossima Champions League. Intervenuto a La Domenica Sportiva Lele Adani ha detto: "La Coppa Italia potrebbe influire sulla permanenza di Allegri? Non posso dirlo con certezza. Certamente, però, non basta una Coppa Italia per salvare la stagione della Juventus. Il club rappresenta l’eccellenza, con una storia e un prestigio senza pari, supportato da una base di oltre 12 milioni di tifosi. La sfida per la Juventus va oltre il trofeo nazionale".