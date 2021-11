Adani: “Allegri ha bisogno di aiuto. Deve rinnovare il tipo di calcio”

Il difensore ha parlato

redazionejuvenews

Lele Adani, ex difensore e oggi opinionista e commentatore per la RAI, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della situazione della Juventusnel campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Due giorni fa l'ennesima debacle stagionale della Juve in campionato. Max Allegri ha bisogno di aiuto: chiamo in causa la società, l’area dirigenziale che deve stargli vicino. Lui deve avere un confronto adeguato continuo in una stagione dove non c’è niente che vada bene ai bianconeri. Questo tipo di calcio va cambiato e rinnovato. È l’unica strada per provare a risalire verso l’obiettivo quarto posto che vorrebbe dire Champions League, anche ora se mi sembra molto difficile. La Juve è ormai tagliata fuori dallo scudetto, per me è così.

Il ritiro deciso dalla società deve essere momento per stare insieme ma anche lavorare sul campo per migliorarsi di continuo: la Juve ha bisogno di stare insieme ora e di combattere insieme. Allegri ha un contratto forte, pesante e duraturo e anche molto costoso. Questo vuol dire che la società ha fiducia in lui, e io sono assolutamente d’accordo. La fiducia deve essere totale, ma ci deve essere un confronto con la squadra e con l'allenatore. Allegri non ha fatto passi in avanti per quanto riguarda il suo pensiero calcistico ma il calcio è cambiato rispetto a quando allenava la Juve anni fa".

Lele Adani non le manda dunque a dire a Max Allegri e evidenzia come il gioco della Juventus sia indietro rispetto agli altri grandi top club europei. Lo stop di Verona dimostra come il calcio del tecnico bianconero sia da rinnovare, così come sia da rinnovare piano piano la rosa che negli ultimi anni si è mostrata inadatta e con un mercato acquisti completamente sbagliato, soprattutto a centrocampo, dopo le cessioni dei vari Pogba, Vidal, Pirlo, Marchisio e il più recente addio di Miralem Pjanic.