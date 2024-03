C'è un terremoto in atto nel mondo del calcio, che in realtà parte dall'inizio della stagione, ma che ha conosciuto le luci della ribalta solo in questi giorni. Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato infatti messo sotto indagine per i reati di appropriazioneindebita ed autoriciclaggio, fatti che stanno preoccupando e facendo interrogare tutto il mondo del calcio e quello dello sport in generale.