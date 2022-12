Abodi sulle rateizzazioni: “Sanzioni ai club? Stiamo lavorando per evitarle”

Andrea Abodiha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, parlando dei problemi del calcio italiano. Sul tema della rateizzazione degli adempimenti fiscali per i club: "Più che dire di no, ho suggerito un altro modo per risolvere il problema. Ho espresso parere negativo all'emendamento proposto perché ritengo che il mondo dello sport, con un prevalente interesse di alcune società di A, non possa avere una forma di tutela esclusiva. Il calcio fa parte del sistema industriale del Paese e come tale va sostenuto. Non è quindi un mondo a parte".