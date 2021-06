Abete: “Questa Nazionale fa piu gruppo rispetto a quella del 2006”

L'ex presidente federale ha rilasciato delle dichiarazioni

L' ex presidente federale Giancarlo Abete, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato a lungo della Nazionale di Roberto Mancini, facendo anche dei paragoni con il gruppo allenato da Lippi nel trionfo in Germania nel 2006.

SULLA FEDERAZIONE - "I discorsi che si fanno per i club valgono pure per la nazionale. Bene ha fatto il presidente Gravina, dimostra fiducia sia da parte della Federazione che del tecnico. Ci sono appuntamenti importanti davanti”.

SULLA SUPERLEGA - “La prima ricetta la danno senso di responsabilità e di limite dei club. Nelle varie categorie professionistiche, in tante occasioni si sono studiate ricette per contenere indebitamento e costi. A monte ci vuole però la responsabilità: uno dei motivi dietro al fallimento della Superlega è che non sia concepibile da una parte chiedere nuove risorse e dall’altro spendere ancora eccessivamente. Non si devono fare passi più lunghi della gamba”.

SUL VALZER DEGLI ALLENATORI - "Si parla di allenatori di primo livello. Fa piacere rivedere Sarri, così come Spalletti e Allegri. Allenatori con risultati sportivi importanti che non allenavano. Sono ritorni eccellenti, così come quello di Mourinho, è un valzer di allenatori che non si era mai visto. Bello anche Ancelotti di nuovo al Real Madrid, per chi ama il calcio e la qualità delle sue persone. Dispiace che Conte lasci, ma sicuramente tornerà e lo farà da protagonista”.