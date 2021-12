Toni benedice la Juve Women: “E’ la piu forte di Italia”

L'ex attaccante della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sulle ragazze allenate da Montemurro

Ad analizzare lo splendido momento di forma delle ragazze allenate da Joe Montemurro è stato l'ex attaccante della nostra Serie A Luca Toni, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LA7, dove ha dichiarato come le bianconere siano al momento la squadra piu forte di Italia.

"Anche ai miei tempi si parlava di calcio femminile, ma in questi anni c'è stato il boom [...]. Il Sassuolo ha dimostrato di essere una società sana e ha lavorato bene sui giovani. Non è più una sorpresa, è una delle società meglio organizzate d'Italia. Conosco le persone lì, so che sono serie, e i risultati sono una conseguenza. La Juventus Women, comunque, è la squadra più forte e questo lo sappiamo".