Rita Guarino: “Ci prepariamo per avere sempre il giusto atteggiamento”

TORINO – Continua a vincere e a convincere la Juventus Women. Nella sfida di ieri a Vinovo contro il Sassuolo, le ragazze bianconere hanno portato a casa un’incredibile vittoria per 4-0. Grande prova di forza e di carattere per la Juve, che continua la sua corsa nella Serie A Femminile. Al termine della sfida, ha parlato della prestazione delle ragazze anche l’allenatrice Rita Guarino, soddisfatta per questo risultato. Ecco le sue parole riportate da calciomercato.com:

“Questa è stata una partita delicata, perché affrontavamo una squadra che fin qui non aveva ancora perso. Noi ci prepariamo per avere sempre il giusto atteggiamento; sappiamo che i problemi possono arrivare in qualsiasi momento. Dobbiamo farci trovare pronte sempre, essere brave e compatte“.