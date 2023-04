Juventus Women: al via la vendita dei biglietti della finale di Coppa Italia

La Juventus Women di Joe Montemurro si andrà a giocare, il prossimo 4 giugno, la finale di Coppa Italia Femminile contro la Roma . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la finale, in programma allo stadio Arechi di Salerno.

"Sono iniziate le vendite per la Finale di Coppa Italia Femminile Ferrovie dello Stato, in programma il 4 giugno allo stadio Arechi di Salerno.

I tagliandi della gara hanno un costo di 5 euro (intero), mentre i ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 4 giugno 2005) e gli Over 65 (nati prima del 4 giugno 1958) potranno assistere al match pagando il tagliando al prezzo ridotto di 1 euro. Come segnalato da FIGC, è prevista una la medesima promozione anche per gli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso, che presentando tessera o libretto universitario potranno acquistare il tagliando al prezzo ridotto.