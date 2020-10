Juve Women – Valentina Cernoia: “Puntiamo alla Champions”

TORINO – Grande inizio di stagione per la Juve Women: le ragazze di Rita Guarino sono già in testa alla classifica del campionato di Serie A e vogliono continuare a dominare in Italia. Ai microfoni di Sky sport ha parlato una delle giocatrici più importanti per la squadra bianconera, Valentina Cernoia. Ecco le sue parole:

“Come ruolo preferisco giocare mezzala, anche se come esterna posso esprimere meglio le mie caratteristiche: posso infatti partire in velocità e dribblare le avversarie. Quest’anno il nostro obiettivo deve essere quello di confermarci di nuovo in campionato, ma puntiamo anche alla Champions League: vogliamo vincerla.

Stiamo vincendo queste partite, anche se non siamo così brillanti nel gioco: ci lavoriamo tutte le settimane però, quindi siamo positive e sappiamo che giocheremo meglio. L’importante, per ora, è conquistare i tre punti. La Fiorentina è senza dubbio una squadra difficile e non sarà affatto una partita semplice. Andremo a giocare contro di lor con l’entusiasmo della vittoria conquistata a San Siro contro il Milan, un evento importantissimo per tutto il calcio femminile”.