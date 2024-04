Juve Women, quello che c’è da sapere sul match con il Sassuolo

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Sabato 20 aprile alle ore 14:30 la Juventus Women ospiterà allo stadio "Pozzo-La Marmore" di Biella il Sassuolo, nell'incontro valido per la quinta giornata della Poule Scudetto, per conquistare punti decisivi per l'accesso ai turni preliminari di Champions League. JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO, DOVE VEDERLA La sfida fra Juventus Women e Sassuolo sarà visibile in diretta su DAZN, Rai Sport e Rai Play. L'ARBITRO DEL MATCH La gara sarà diretta da Gianluca Renzi di Pesaro, coadiuvato da Francesco Piccichè di Trapani e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto, quarto ufficiale Andrea Santeramo di Monza".