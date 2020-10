Juve Women – La carica social per le bianconere di Rita Guarino

TORINO – Ritorna in campo anche la Serie A Femminile, con la Juve Women sempre più determinata nella sua corsa al titolo: le ragazze della Juventus oggi affronteranno la Pink Bari, nel match valevole per la sesta giornata di campionato. Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha voluto incoraggiare la sua squadra femminile ricordando l’impegno odierno: l’obiettivo è quello di portare a sei le vittorie consecutive e rimanere pari al Sassuolo, momentaneamente al primo posto. Ecco la carica sociale per le bianconere di Rita Guarino.