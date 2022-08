Italia femminile, oggi ultimo allenamento: venerdì sfida alla Moldova

Questa sera la Juventusaffronterà lo Spezianella quarta giornata di Serie A. Il campionato femminile invece ha visto la Juventus Women vincere in goleada contro il Como nella prima giornata. Ora però i club lasciano spazio alla Nazionale. Ecco il comunicato della Figc: "Si è svolto questa mattina a Coverciano l’ultimo allenamento delle Azzurre sui campi del Centro Tecnico Federale: questo pomeriggio infatti Milena Bertolini e le sue ragazze hanno iniziato il loro viaggio che le porterà in terra moldova, dove venerdì (calcio d’inizio alle ore 17,30 italiane) sfideranno le padrone di casa nella prima delle due partite che le separa dalla qualificazione al prossimo Mondiale. Per centrare l’accesso alla fase finale della Coppa del Mondo 2023 – in programma in Australia e Nuova Zelanda – ed evitare così calcoli particolari ed eventuali playoff, le Azzurre dovranno vincere entrambe le gare.