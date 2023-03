Roma-Juventus, come finirà? Ecco cosa c’è da sapere

Roma – Juventus è il super posticipo domenicale (ore 20.45) per la 25^ giornata di Serie A, all’Olimpico di Roma.

Giallorossi chiamati al riscatto dopo la clamorosa sconfitta di Cremona che per il momento lascia i capitolini fuori dalla zona Champions League con 44 punti. Bianconeri a caccia della quinta vittoria di fila e sognano la rimonta sull’Atalanta sesta e avanti di sei lunghezze.

LE QUOTE - Come rileva Oddschecker in Roma – Juventus, i padroni di casa sono favoriti di un soffio rispetto agli uomini di Allegri, ma si tratta di quote davvero alte. Basti pensare che il segno 1 prende forma a 2.70 su Sportbet, bet365, Goldbet e Starcasinò. Un successo bianconero lo troviamo a 2.88 su Novibet e Betfair, con Netbet in scia a 2.86, rispetto a Snai più cauta a 2.80. Infine, il segno X brilla a 3.15 su Better, con Sisal a 3.10, mentre sono più caute Planetwin a 3.05 e soprattutto PokertStars Sport a 2.95. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 non gode del favore del pronostico: la quota decolla a 2.50 su bet365 e si abbassa leggermente con Starcasinò Bet a 2.37. L’Under 2.5 invece crolla a 1.57 su Sisal e Betway. Passiamo al Gol che non trova il gradimento delle lavagne a 1.95 su Betfair e 1.94 su Planetwin. Infine, uno sguardo al Primo Marcatore. Nella Roma tutti gli occhi sono puntati su Dybala, il grande ex. L’argentino ha segnato 82 gol con la maglia della Juventus e cerca la partecipazione alla 15^ rete in stagione che per il momento lo vede a quota ott marcature e sei assist. Dybala che sblocca il match vale 7.50 su bet365, con Tammy Abraham a 7.70 su Starcasinò. Nelle file bianconere, splende la quotazione di Dusan Vlahovic a 7.00, con Angel Di Maria a 11.00 su bet365. Tutte le quote sulla Serie A si trovano anche su Gazzetta Scommesse, dove è possibile verificare e confrontare i bonus di benvenuto dei principali operatori.

GLI ULTIMI RISULTATI - La Roma ha pagato lo scotto della rimonta in Europa League contro il Salisburgo: sia a livello fisico che mentale, con la rumorosa caduta allo Zini di Cremona che ferma per adesso l’assalto giallorosso verso la zona Champions. Un punto divide la squadra di Mourinho (squalificato contro la Juventus) dal quarto posto, con il secondo ko nelle ultime 5 giornate di campionato. Insomma, i capitolini ancora una volta dimostrano di non reggere sempre il passo nel doppio impegno, tra Serie A e Coppe. All’Olimpico però Dybala e compagni hanno un rendimento importante, con 22 punti raccolti e l’imbattibilità che dura da sei gare. In 11 match interni, 13 gol fatti e appena 5 subiti. Roma chirurgica quando gioca davanti al pubblico amico. I problemi arrivano in trasferta. Juventus rilanciata in classifica da quattro vittorie di fila e soprattutto dallo scoppiettante 4-2 con cui la formazione di Allegri ha fatto suo il Derby della Mole. Carattere infinito per Danilo e soci: per due volte in svantaggio contro un Torino pungente, i bianconeri hanno risposto colpo su colpo. Confermando tra l’altro di essere la squadra regina per gol segnati su sviluppi di palla inattiva (esclusi i rigori), ovvero dieci. 35 punti per una squadra che ambisce adesso alla sesta piazza: l’Atalanta dista appena sei lunghezze, con la Juventus che ci crede nella rimonta verso l’Europa League. Lontano da Torino gli uomini di Allegri hanno ottenuto 20 punti, con quattro successi nelle ultime cinque trasferte. L’attacco comandato da Vlahovic e compagni ha trovato la via del gol in campo esterno ben 11 volte, con nove al passivo.

I PRECEDENTI – Roma – Juventus si gioca per la 178^ volta. Come riporta Oddschecker, 85 successi bianconeri e record di sempre per la Vecchia Signora contro qualsiasi squadra affrontata. Le vittorie giallorosse sono 41 a fronte di 51 pareggi. In ottica gare giocate all’Olimpico, la situazione è diversa negli 88 incroci sulle sponde del Tevere. 32 gli acuti dei capitolini che però non battono i rivali dal 2019. Le vittorie juventine sono 27, due delle quali nelle ultime tre sfide, con 29 pareggi a completare il quadro.

