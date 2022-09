Calciomercato Juventus / Si muove subito: triplo colpo a parametro zero!

La campagna acquisti della Juventus è stata da applausi. I nomi arrivati alla corte di Allegri sono tutti di altissimo livello. Forse si poteva fare qualcosa in più sulla corsia mancina, ma in linea di massima tutte le richieste del tecnico toscano sono state esaudite. Ora tocca anche a lui sfruttare le risorse messe a disposizione della società.

I risultati sono stati fin qui deludenti, ma ricordiamo che non hanno potuto dare il loro apporto elementi del calibro di Pogba e Chiesa e che l'altro fuoriclasse, Di Maria, si è visto solo per due spezzoni di partita. Insomma, teoricamente, questa squadra può solo migliorare. La dirigenza sa che il rinnovamento della rosa non è di certo finito con l'ultimo calciomercato. Ecco perché si sarebbe messa in moto fin da subito per bloccare tre colpi di caratura internazionale per il prossimo anno<<<