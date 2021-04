Mercato Juve – Svolta in attacco: “Sogno il ritorno a Torino”

C'è grande fermento in casa Juventus per le mosse di mercato della prossima estate. Non solo i tifosi, ma anche la società sogna di riscattare una stagione deludente che sta per concludersi. La Vecchia Signora, tuttavia, non può ancora mettere i remi in barca. Ci sono una qualificazione in Champions e una Coppa Italia da conquistare. Grandi manovre in tutti i reparti del campo per il club bianconero, ma negli ultimi giorni sono soprattutto le voci sugli attaccanti a tenere banco. Questa mattina è arrivata è arrivata una dichiarazione inequivocabile, che non possiamo non riportarvi<<<