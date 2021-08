Calciomercato Juventus, raffica di news: scelto il grande colpo di gennaio?

Dal ritorno di Allegri in panchina, fino ad arrivare alla telenovela Cristiano Ronaldo. E chi ci segue, saprà molto bene quello che vi avevamo riferito durante l'estate di quello che sarebbe successo con CR7. Ora però è già tempo di pensare al futuro, anche perché in questo mercato la Juve non ha chiuso tutte le questioni ancora aperte.