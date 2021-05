Calciomercato Juventus – Milinkovic o Pogba? No, ma è fortissimo!

Il nuovo obiettivo per il centrocampo bianconero

Con il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions e l'eventuale conquista della Coppa Italia contro l'Atalanta, è impossibile comunque dare più di un 6 striminzito alla stagione della Juventus. La Vecchia Signora sarà costretta a rinnovare parecchio questa estate. In particolare c'è un reparto che ha deluso fortemente, il centrocampo. Fra le difficoltà di adattamento di Arthur, l'incostanza di Rabiot e Ramsey e le prestazioni sottotono di Bentancur. Sono stati ravvisati limiti palesi proprio lì dove negli anni passati il club bianconero primeggiava. Ecco perché l'idea della dirigenza juventina sarebbe quella di piazzare almeno un colpaccio in mediana. Il profilo scelto dovrà essere un calciatore che sappia abbinare qualità, quantità e si faccia sentire anche in zona gol<<<