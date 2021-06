Calciomercato Juventus, grosso addio possibile: “Già pronto il sostituto”

Come ogni giorno, da varie parti continuano a rimbalzare indiscrezioni e notizie di calciomercato per quanto riguarda la Juventus. Che, in effetti, pare stia iniziando a fare veramente sul serio. Le valutazioni da fare sono tante e sono già in corso, ma alcune decisioni sarebbero state già prese. Come ad esempio su alcuni giocatori (anche molto importanti) che potrebbero essere sacrificabili sul mercato e che permetterebbero alla Juve di incassare per intervenire in entrata. In particolare, in queste ore si sta parlando molto di una possibile grossa cessione che la Vecchia Signora sarebbe disposta a fare <<<