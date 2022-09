Calciomercato Juventus – Scenario clamoroso, il nuovo ds porta il colpaccio

Il Cda bianconero di ieri ha approvato un bilancio in passivo di oltre 250 milioni. La situazione del club torinese non è sicuramente rosea dal punto di vista finanziario, ma i vertici societari hanno già programmato un piano di rientro che prevede di tagliare i costi del 50% a partire dal prossimo esercizio. Anche per questo motivo per ora Allegri rimane al suo posto. Un esonero del tecnico toscano sarebbe troppo dispendioso, considerando lo stipendio da 7 milioni più due di bonus. Ciò non toglie che potrebbero esserci delle novità in dirigenza.

Il vice presidente della Juventus spingeva per allontanare Allegri, ma alla fine ha vinto la volontà di Agnelli di temporeggiare ancora un po' per i motivi economici sopra citati. Si era parlato anche di possibili dimissioni per il dirigente ceco, ma al momento le acque si sono calmate. La settimana del rientro dalle Nazionali, in cui si giocheranno nell'ordine le gare contro Bologna, Maccabi Haifa e Milan, sarà fondamentale per riportare serenità o meno all'interno della Juve. Per quanto riguarda la possibilità dell'arrivo di un nuovo ds, c'è un'indiscrezione molto interessante arrivata in queste ore<<<