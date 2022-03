Mercato Juve / Colpo top, tutto confermato: “E’ sulla lista bianconera”

1 di 2

Mercato Juve, Federico Cherubini tenta il colpo grosso.

Dopo un mercato di gennaio scoppiettante, c'è ovviamente grande curiosità di vedere come la Juve si muoverà anche in estate. Le premesse sono molto interessanti, ma attenzione: non sarà di certo una sessione di calciomercato facile. Questo perché bisognerà trovare tanti incastri che possano permettere alla Juventus di fare ciò che ha in mente.

In parole povere, la Vecchia Signora dovrà ancora una volta fare i conti con il bilancio, tentando di equilibrare spese ed entrate. Per farlo, ci sarà bisogno di cedere, incassare e sgravarsi di alcuni ingaggi pesanti. Detto questo, non ci sono dubbi sul fatto che gli obiettivi in entrata saranno di un certo calibro.

Lo confermano i nomi che stanno circolando in orbita bianconera in questo periodo. Per uno in particolare sono arrivate in queste ore conferme importanti <<<