Mercato, Cherubini ribalta l’attacco della Juve: almeno 3 nuovi arrivi

Rivoluzione in attacco per la Juventus

La Juventus di quest'anno non riesce ad essere abbastanza incisiva in zona gol. Vlahovic sembra avere le polveri bagnate, nonostante le 4 reti messe a segno in campionato, di cui una sola su azione. Milik sta fornendo delle ottime prestazioni, mentre gli esterni per ora sono stati inconcludenti sotto porta. Le notizie che stanno circolando in queste ore raccontano di una Juve pronta a rivoluzione il proprio reparto avanzato.