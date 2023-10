Mercato Juve / Giuntoli tenta un colpo totalmente a sorpresa dal Napoli

Pogba è stato sospeso per doping, Fagioli per calcioscommesse: il campionato non è iniziato neanche da 3 mesi e la Juve ha già perso due centrocampisti titolari. Ora la squadra di Massimiliano Allegri si ritrova corta in mezzo al campo, con i soli Rabiot, Locatelli, Miretti e McKennie come alternative in quel reparto. La stagione è lunga e anche senza coppe europee la Juve avrebbe comunque bisogno di almeno un uomo in più. Per questo Giuntoli è già al lavoro sul mercato: caccia a un altro centrocampista.