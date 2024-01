Di Marzio: “L’obiettivo principale del mercato bianconero è Ederson”

La Juventus si conferma molto attiva in questa prima fase del mercato di gennaio. Dopo essersi inserita nella trattativa per Samardzic infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi anche su un centrocampista dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe Ederson l’obiettivo principale dei bianconeri.

Il classe ‘99 piace molto ad Allegri ma la trattativa non è semplice. L’Atalanta infatti non ha intenzione di cedere uno dei suoi giocatori fondamentali a stagione in corso. La volontà di Giuntoli e della dirigenza della Juventus è invece quella di cercare un rinforzo già in questa sessione di mercato.