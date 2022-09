Calciomercato Juventus / Sfida al Real per un crack mondiale

Ennesimo disastro in casa Juventus. I bianconeri escono con le ossa rotta pure dall'U-Power di Monza. I brianzoli portano a casa i tre punti grazie alla rete di Gytkjaer che fa sprofondare la Vecchia Signora in una crisi nerissima. Nonostante le rassicurazioni pre-partita dell'ad Arrivabene sul futuro di Allegri, il tecnico toscano rischia seriamente la propria panchina. La sosta per le nazionali darà modo alla proprietà e alla dirigenza di fare le dovute considerazioni.

Si parlava giorni fa di quanto pesasse l'assenza di Di Maria per l'attacco bianconero. Con l'argentino in campo è tutta un'altra musica, ma oggi anche il Fideo ha tradito le attese. Ingenua la gomitata ad Izzo che gli è costata il rosso diretto. Là davanti la Juve può vantare nomi di tutto rispetto come Vlahovic, Milik, Kostic e compagnia cantante, ma la difficoltà a fare gol su azione è preoccupante. Ecco perché si starebbe lavorando in ottica futura per rinforzare il reparto avanzato. Nel mirino un'astro nascente del calcio europeo, un potenziale crack mondiale<<<