Calciomercato Juventus – Voci dalla Spagna: scambi folli in vista!

Juventus, Real Madrid e Barcellona sono sulla stessa barca. Hanno provato a creare un super torneo che coinvolgesse le migliori squadre d'Europa, ma sono rimasti con un pugno di mosche, per ora. Non c'è tempo per rimuginare su quello che poteva essere e non è stato. I tre top club europei devono rialzarsi, terminare al meglio la stagione corrente e programmare la prossima stando attenti anche al bilancio. Per far sì che la penuria di fondi non intacchi il calciomercato che i tre presidenti avevano in mente, c'è in progetto un'alleanza che potrebbe dare vita a degli intrecci di mercato davvero suggestivi<<<